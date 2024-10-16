Профессор Попов: средиземноморская диета снижает риск болезни Альцгеймера

По данным ВОЗ, в мире болезнь Альцгеймера диагностирована примерно у 55 млн человек. Это прогрессирующее нейродегенеративное и возраст-ассоциированное заболевание чаще поражает людей в возрасте старше 65 лет, рассказал "Газете.