Профессор Попов: средиземноморская диета снижает риск болезни Альцгеймера

По данным ВОЗ, в мире болезнь Альцгеймера диагностирована примерно у 55 млн человек. Это прогрессирующее нейродегенеративное и возраст-ассоциированное заболевание чаще поражает людей в возрасте старше 65 лет, рассказал "Газете.
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