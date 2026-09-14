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Российский экстремал Сергей Бойцов установил рекорд по прыжку из стратосферы

Российский экстремал Сергей Бойцов установил рекорд по прыжку из стратосферы

МОСКВА, 14 сентября, ФедералПресс. Российский парашютист Сергей Бойцов установил новый рекорд по высоте прыжка из стратосферы.

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