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Число претендентов на пост мэра Челябинска растет как на дрожжах

Число претендентов на пост мэра Челябинска растет как на дрожжах

Число претендентов на пост главы администрации Челябинска продолжает расти как на дрожжах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне был побит рекорд 2019 года, когда на «мэрский» конкурс заявились 16 человек.

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