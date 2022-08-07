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Гуляев о Макаре: «Слежу за ним, впечатляет катание и видение площадки. У него 2-3-4 варианта для передачи – это почерк большого мастера»

Михаил Гуляев рассказал, что берет пример с защитника «Колорадо» Кэйла Макара.  – Раньше считалось, что защитнику трудно себя проявить, быть по-настоящему заметным.

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