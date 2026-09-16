Медведи не дают людям спокойно жить. Хищник разорвал пенсионерку. Она скончалась

Медведи не дают людям спокойно жить. Хищник разорвал пенсионерку. Она скончаласьВ деревне Верхний Кебеж Ермаковского округа Красноярского края произошла трагедия.
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