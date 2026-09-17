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Талибан «открывает двери» для США

Талибан «открывает двери» для США

Представитель Министерства иностранных дел «Исламского Эмирата Афганистан» (движения «Талибан») заявил, что администрация этого государства стремится установить официальные отношения с Соединёнными Штатами и с другими странами мира.

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