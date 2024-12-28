Система «Купол Донбасса» предотвратила террористический акт ВСУ в Макеевке

Террористическая атака ВСУ на Макеевский машиностроительный завод с применением беспилотника самолётного типа предотвращёна системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии