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Система «Купол Донбасса» предотвратила террористический акт ВСУ в Макеевке

Система «Купол Донбасса» предотвратила террористический акт ВСУ в Макеевке

Террористическая атака ВСУ на Макеевский машиностроительный завод с применением беспилотника самолётного типа предотвращёна системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса».

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