Видео: на выставке «Мой Петербург» прошла творческая встреча с Валерием Дьяченко

Он поделился своими впечатлениями от экспозиции Накануне на выставке «Мой Петербург» прошла творческая встреча с народным артистом России и выдающимся актером театра и кино Валерием Дьяченко, сообщили сегодня в телеграм-канале выставки.
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