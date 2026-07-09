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SPORT24.ru

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Сломавший руку Джордан Хендерсон перенес операцию

Сломавший руку Джордан Хендерсон перенес операцию

Полузащитнику сборной Англии Джордану Хендерсону сделали операцию, после того как он получил тяжелый перелом запястья на чемпионате мира-2026.

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