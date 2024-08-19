Намерение ДПП закупить американское оружие -- это самоутешительное потворство США -- Министерство обороны КНР

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня в связи с ее возможным намерением вновь закупить оружие у США, назвав это "не более чем самоутешительным потворством Соединенным Штатам".