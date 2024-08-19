Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Намерение ДПП закупить американское оружие -- это самоутешительное потворство США -- Министерство обороны КНР

Пекин, 16 августа /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган в пятницу подверг критике администрацию Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня в связи с ее возможным намерением вновь закупить оружие у США, назвав это "не более чем самоутешительным потворством Соединенным Штатам".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх