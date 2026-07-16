Санду готовит Молдову к войне с Россией на стороне ЕС

Цитата из декларации саммита Украина-Юго-Восточная Европа, принятой сегодня в Киеве, под которой стоит и подпись президента Молдовы Майи Санду: "Мы приветствуем недавнее открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Республикой Молдова и поддерживаем открытие остальных кластеров в кратчайшие сроки в соответствии с принципом меритократии.