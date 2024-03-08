Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

282 подписчика

Акции Costco упали на 4% - ритейлер сообщил о неоднозначном квартале

Акции Costco упали на 4% - ритейлер сообщил о неоднозначном квартале

Акции Costco Wholesale Corp. упали более чем на 4% на расширенной сессии в четверг после того, как компания розничной торговли сообщила о смешанных квартальных результатах, а продажи оказались ниже оценок Уолл-стрит, пишет MarketWatch.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх