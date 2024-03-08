Акции Costco упали на 4% - ритейлер сообщил о неоднозначном квартале

Акции Costco Wholesale Corp. упали более чем на 4% на расширенной сессии в четверг после того, как компания розничной торговли сообщила о смешанных квартальных результатах, а продажи оказались ниже оценок Уолл-стрит, пишет MarketWatch.
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