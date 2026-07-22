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Аргументы недели

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Город и электросамокаты: лихачат, несмотря на примеры последствий лихачества

Город и электросамокаты: лихачат, несмотря на примеры последствий лихачества

Электросамокаты в городе давно стали опасны. Их пытаются ограничивать и даже запрещать. Но всё это не уменьшает число тех, кто любит погонять с ветерком по тротуарам.

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