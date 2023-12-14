«Прекрасное место для появления новой жизни», – что пишут о роддомах Екатеринбурга мамы

В Екатеринбурге есть шесть «бесплатных» роддомов – тех, где пациенток принимают по полисам ОМС. Областной перинатальный центр, НИИ охраны материнства и младенчества, роддома больниц № 14 и № 40 и два акушерских стационара Екатеринбургского клинического перинатального центра.
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