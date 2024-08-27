Как в Барнауле встречали "Русских витязей" и какое шоу они покажут на Дне города?

Легендарная пилотажная группа выступит перед барнаульцами 31 августа. Но все зависит погоды "Русские витязи" прибыли в Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации днем 27 августа прибыла в Барнаул.
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