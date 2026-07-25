Раскрыто, где быстрее всего в России растут зарплаты

Быстрее всего в России сейчас растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, сравнив ситуацию на рынке труда в начале июля этого и прошлого года.
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