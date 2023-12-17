Избирком Сербии сообщил о закрытии участков на парламентских и муниципальных выборах

Республиканская избирательная комиссия (РИК) Сербии сообщила, что избирательные участки на выборах в скупщину (парламент), властей автономного края Воеводина и муниципальных органов самоуправления закрылись, передает РИА Новости.
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