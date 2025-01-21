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"Ты, короче, покойник": Депутат без прикрас рассказал о нападении азербайджанцев в Самаре

"Ты, короче, покойник": Депутат без прикрас рассказал о нападении азербайджанцев в Самаре

В Самаре задержали двух человек, напавших на депутата и его знакомую. Парламентарий рассказал без прикрас подробности случившегося.

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