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Царьград

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Дугин: Трамп может отложить решение украинского конфликта ради приоритетов

Дугин: Трамп может отложить решение украинского конфликта ради приоритетов

Александр Дугин считает, что президент США Дональд Трамп может отложить урегулирование конфликта на Украине в пользу приоритетных задач, таких как миграция и торговля.

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