Президент Словакии Петер Пеллегрини отказал четырем гражданам страны, желавшим вступить в ВСУ. Администрация главы государства сообщила, что с момента прихода Пеллегрини к власти поступили четыре прошения от граждан Словакии о присоединении к армии киевского режима.