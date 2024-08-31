Президент Словакии Петер Пеллегрини отказал четырем гражданам страны, желавшим вступить в ВСУ. Администрация главы государства сообщила, что с момента прихода Пеллегрини к власти поступили четыре прошения от граждан Словакии о присоединении к армии киевского режима.
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