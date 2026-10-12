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Царьград

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Беларусь вводит обязательную «звездность» для всех гостиниц к 2029 году

Беларусь вводит обязательную «звездность» для всех гостиниц к 2029 году

Проект указа, согласованный и переданный в правительство, предполагает поэтапный переход к обязательной классификации: до 1 января 2028 года её должны пройти гостиницы с номерным фондом более 70 номеров, до 1 января 2029 года — с меньшим количеством.

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