Беларусь вводит обязательную «звездность» для всех гостиниц к 2029 году

Проект указа, согласованный и переданный в правительство, предполагает поэтапный переход к обязательной классификации: до 1 января 2028 года её должны пройти гостиницы с номерным фондом более 70 номеров, до 1 января 2029 года — с меньшим количеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Началась паника: ...
- В Ростове электро...
- Курский суд ужест...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым