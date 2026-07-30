Ozon отменил звонок с топ-менеджментом по итогам отчетности за II квартал 2026 года

Маркетплейс Ozon, представивший 30 июля отчетность за второй квартал 2026 года, отменил традиционный звонок для аналитиков и инвесторов с топ-менеджментом группы, следует из сообщения в телеграм-канале Ozon HQ.
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