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Ozon отменил звонок с топ-менеджментом по итогам отчетности за II квартал 2026 года

Маркетплейс Ozon, представивший 30 июля отчетность за второй квартал 2026 года, отменил традиционный звонок для аналитиков и инвесторов с топ-менеджментом группы, следует из сообщения в телеграм-канале Ozon HQ.

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