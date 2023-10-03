Американский журналист Марк Темницкий в статье для издания «Hill» дал главе киевского режима Зеленскому дерзкий «совет» по России.
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