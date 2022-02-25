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«Даже грозный Каналес не помог «Бетису» превзойти наших полузащитников, но дуэль состояла из двух частей», - Веденеев

«Даже грозный Каналес не помог «Бетису» превзойти наших полузащитников, но дуэль состояла из двух частей», - Веденеев

Чемпион СССР в составе «Зенита» прокомментировал противостояние «сине-бело-голубых» с «Бетисом». - Поздно ночью «Зенит» завершил дуэль с «Бетисом».

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