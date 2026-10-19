С 1 ноября игроки женской и мужской команды по хоккею на траве остаются без контрактов, ряд спортсменов может завершить карьеруВ подмосковной Электростали под угрозой закрытия оказались мужская и женская команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь».
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