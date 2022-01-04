Женщина больше года переводила мошеннику-«американцу» деньги, чтобы он прилетел в Киров

В Кировской области 58-летняя женщина за год перевела мошеннику десятки тысяч рублей. В течение года, переводя суммы от 15 до 75 тысяч рублей, она не подозревала, что никакой американский врач к ней не приедет, а когда поняла, заявила в полицию.