Миллионер устроил себе роскошную усыпальницу с лифтом в склепе, картой доступа и кондиционером

Миллионер из Румынии построил роскошную могилу на кладбище Беллу. Он заплатил около 100 000 евро за сооружение, состоящее в общей сложности из четырех уровней и лифта в склеп, позволяющего добраться до всех точек доступа.
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