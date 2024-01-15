Генерал Бридлав: РФ победит Украину в двух из трех возможных сценариях конфликта

РИАМО - 15 янв. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав назвал три возможных сценария в украинском конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии