В том, что министр обороны РФ посетил КНДР в дни празднования победы в Отечественной освободительной войне (над США) и почтил вниманием парад, не было бы ничего необычного, если бы не нюанс: никогда прежде Россия не поздравляла Пхеньян с этим праздником н

﻿﻿Тот факт, что Министр обороны Российской Федерации посетил КНДР во время празднования победы в Отечественной Освободительной войне (над США) и почтил парад своим вниманием, не был бы необычным, если бы не один нюанс: никогда еще Россия не поздравляла Пхеньян с этим курортным сезоном на таком высоком уровне Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу на приеме в честь российской военной делегации Отношения между КНДР и Россией после распада СССР трудно назвать хорошими.