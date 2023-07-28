Storyone

67 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...
  • Гарий Щерба
    Ну  и на Х...  РОССИИ  такой ,,СОЮЗНИЧИК,,  ? ,   который  ПЕРВЫЙ  же в СПИНУ НОЖ  и  ВОТКНЕТ ....!!!Казахстан решил ч...
  • галина
    Все миндальничаем. Хотим казаться хорошими. Давно пора конфисковать все их имущество и пустить средства на благо страны.Когда начнем конф...

В том, что министр обороны РФ посетил КНДР в дни празднования победы в Отечественной освободительной войне (над США) и почтил вниманием парад, не было бы ничего необычного, если бы не нюанс: никогда прежде Россия не поздравляла Пхеньян с этим праздником н

В том, что министр обороны РФ посетил КНДР в дни празднования победы в Отечественной освободительной войне (над США) и почтил вниманием парад, не было бы ничего необычного, если бы не нюанс: никогда прежде Россия не поздравляла Пхеньян с этим праздником н

﻿﻿Тот факт, что Министр обороны Российской Федерации посетил КНДР во время празднования победы в Отечественной Освободительной войне (над США) и почтил парад своим вниманием, не был бы необычным, если бы не один нюанс: никогда еще Россия не поздравляла Пхеньян с этим курортным сезоном на таком высоком уровне Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу на приеме в честь российской военной делегации Отношения между КНДР и Россией после распада СССР трудно назвать хорошими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх