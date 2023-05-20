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МТС отчиталась об аномальном росте чистой прибыли — более чем втрое за первый квартал

МТС отчиталась об аномальном росте чистой прибыли — более чем втрое за первый квартал

﻿﻿МТС сообщила об аномальном росте чистой прибыли — более чем в 3 раза в первом квартале. Акции компании скорректировались после роста на 19% с 10 мая Инвесторы уже много лет любят акции МТС за стабильный, предсказуемый бизнес и щедрые дивиденды.

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