Власти Мали заявили о желании использовать карты платежной системы «Мир»

Страна хочет развивать сотрудничество с Россией В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы «Мир», в Бамако планируют развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с РФ, сообщил РИА «Новости» генеральный контролер государственных услуг этой африканской страны Бадра Алу Кулибали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии