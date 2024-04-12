Власти Мали заявили о желании использовать карты платежной системы «Мир»

Страна хочет развивать сотрудничество с Россией В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы «Мир», в Бамако планируют развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с РФ, сообщил РИА «Новости» генеральный контролер государственных услуг этой африканской страны Бадра Алу Кулибали.