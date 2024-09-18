Что скрывает российская Долина Царей: Туннуг делится 2000-летними тайнами

Российские журналисты смогли понаблюдать за исследованием кургана Туннуг в Туве и стали свидетелями археологического открытия! В пресс-туре по Туве, организованном Русским географическим обществом (РГО), принял участие портал «Рамблер».
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