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Что скрывает российская Долина Царей: Туннуг делится 2000-летними тайнами

Что скрывает российская Долина Царей: Туннуг делится 2000-летними тайнами

Российские журналисты смогли понаблюдать за исследованием кургана Туннуг в Туве и стали свидетелями археологического открытия! В пресс-туре по Туве, организованном Русским географическим обществом (РГО), принял участие портал «Рамблер».

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