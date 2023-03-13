Наш потерянный мир

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Лента «Все, везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Лента «Все, везде и сразу» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года»

Фильм «Все, везде и сразу» завоевал статуэтку кинопремии «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Кроме того, за роль в работе режиссерского дуэта Дэниел Шайнерт - Дэн Кван на церемонии вручения премии Мишель Йео была признана лучшей актрисой.

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