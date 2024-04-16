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The Jerusalem Post: Израиль уже определился, как ответит на атаку Ирана

The Jerusalem Post: Израиль уже определился, как ответит на атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже приняла решение о том, как ответит на удар со стороны Ирана. При этом она еще не определилась со сроками, сообщили источники во вторник, 16 апреля, газете The Jerusalem Post.

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