Амнистия для Колумба. Кажется, он не привозил сифилис из Америки в Европу

Анализ погребений возрастом 2000 лет, найденных в Бразилии, и дальнейшие генетические исследования бактерий доказали, что открытие Америки никак не связано со вспышками сифилиса в Европе, произошедшими примерно в одно и то же время.
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