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Лучшим фельдшером ФАПа Архангельской области стала Екатерина Гордеева

Лучшим фельдшером ФАПа Архангельской области стала Екатерина Гордеева

В Архангельской области назвали лучшего фельдшера ФАПаВ Архангельском медицинском колледже торжественно наградили победителей конкурса профессионального мастерства среди сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов, который проводится ежегодно.

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