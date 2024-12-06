Лучшим фельдшером ФАПа Архангельской области стала Екатерина Гордеева

В Архангельской области назвали лучшего фельдшера ФАПаВ Архангельском медицинском колледже торжественно наградили победителей конкурса профессионального мастерства среди сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов, который проводится ежегодно.
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