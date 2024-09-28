Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

Также СМИ сообщают о гибели его дочериАрмия Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара 27 сентября по ливанской столице Бейруту, заявили в армии.
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