БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ОТГ: соперничество и ревность под декларации о «братстве и дружбе»

ОТГ: соперничество и ревность под декларации о «братстве и дружбе»

Пока США натужно сосредотачиваются на предвыборной тематике, Турция, которой еще в 1990-х годах сам Вашингтон дал отмашку на динамичное взаимодействие со странами Центральной Азии под эгидой тюркского мира, дабы «отпочковать» их от России, продолжает организовывать различные мероприятия под флагом Организации тюркских государств (ОТГ).

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