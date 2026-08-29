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Земля

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Сдача квартиры в 2026 году: семь ошибок, которые превращают доход в проблемы

Сдача квартиры в 2026 году: семь ошибок, которые превращают доход в проблемы

Когда речь заходит о сдаче недвижимости, большинство представляет себе простую схему: нашёл жильца, подписал бумаги, и вот уже арендная плата капает на карту каждый месяц.

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