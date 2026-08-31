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Вечерний Новосибирск

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Жена зарезала новосибирца после бурной пятницы на Первомайке

Жена зарезала новосибирца после бурной пятницы на Первомайке

Конфликт случился утром в субботу 29 августа, перед этим супруги пили всю ночь и поссорились из-за мелочи.

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