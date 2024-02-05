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Российские активы могут быть инвестированы в европейскую военщину

Российские активы могут быть инвестированы в европейскую военщину

В Европе пока нет единого мнения о том, что делать с замороженными российскими активами. При этом из отчетности бельгийского депозитария Euroclear следует, что за время «конфискации» иностранных бумаг РФ величина дохода на них достигла 4,4 млрд евро.

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