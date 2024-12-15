Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь"

Игорь Петренко оказался в центре внимания после того, как выяснилось, что он имеет задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей — Матвея и Корнея.
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