В небе над Тель-Авивом раздалось четыре мощных взрыва

В Тель-Авиве произошли мощные взрывы, передает РИА Новости. Согласно данным агентства, в небе над городом раздалось не менее четырех взрывов, предположительно, вызванных работой систем противовоздушной обороны.
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