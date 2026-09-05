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Путин сообщил, что Украина снизила количество атак на фоне переговоров

Путин сообщил, что Украина снизила количество атак на фоне переговоров

Российские войска с полуночи субботы, 5 сентября, прекратили наносить удары по объектам в Киеве. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

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