Праздник Анны Темной 22 декабря: что можно и что нельзя делать

22 декабря российская православная церковь отмечает особый праздник — Анну Темную. Этот день стал значимым в христианской истории, символизируя важное событие — зачатие праведной Анной будущей Богородицы, через которую началось великое спасение мира.
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