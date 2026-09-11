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Царьград

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Погодный коллапс накрыл Италию - тысячи молний, торнадо и подтопления. Что происходит

Погодный коллапс накрыл Италию - тысячи молний, торнадо и подтопления. Что происходит

В Тоскане "вспыхнули" более 63 тысяч молний. Стихия продолжает бушевать в Италии.Буйство непогоды наблюдается в Тоскане.

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