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Военное обозрение

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В Минобороны Украины озвучили данные о количестве военнослужащих-женщин на передовой

В Минобороны Украины озвучили данные о количестве военнослужащих-женщин на передовой

По данным ведомства, число военнослужащих-женщин по сравнению с 2022 годом увеличилось на 20 процентов.

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