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ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"

Лидеры стран Европейского политического сообщества (ЕПС) на очередном саммите в Албании 16 мая рассмотрят возможность введения новых жестких мер против российской экономики, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники По словам источника, страны ЕС на этот раз обсуждают идею введения "карательных пошлин на российский импорт" в размере 500%, позаимствованную у американского сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма*.

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Комментарии
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Eduard
Индия продаст лекарства,сами сделаем!
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Индия ведущий производитель лекарств в мире, а у нас с Индией слишком профицитный баланс. Так что евроидиоты опять пытаются пугать нас как  кролика морковкой.
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19 час.
Silver Kont
Прикольно, пиндосовский пидарас грэм советует гейропейцам отрезать себе яйца назло России...
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19 час.
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