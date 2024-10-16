Оксана Самойлова высказалась о лицемерии звезд

В начале года между Лерчек и моделью Оксаной Самойловой произошел конфликт. Лерчек обвинила Оксану в том, что она скопировала её маркетинговый ход, заявив, что жена рэпера Джигана украла идею для проекта «Колесо фортуны».
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