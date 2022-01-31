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Дочь Виктора Мережко рассказала, что незадолго до смерти режиссер перенес коронавирус

Дочь Виктора Мережко рассказала, что незадолго до смерти режиссер перенес коронавирус

Незадолго до смерти Виктор Мережко, вероятно, перенес коронавирус. Он скончался после срочной операции по удалению тромба, рассказала его дочь Мария.

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